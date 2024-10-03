Белоус — о Литвинове: «К 40-й минуте он может получить две желтые»

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» назвал недостаток в игре полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

— Где Литвинов полезнее: в центре обороны, где он и играл в кубковом дерби, или в опорной зоне?

— У Литвинова, к сожалению, есть одно не очень хорошее качество. Он слишком много фолит. Конечно, и опорник, и центральный защитник должны играть сзади жестче, но все же аккуратнее! А Руслан порой к 40-й минуте может получить две желтые за свои действия. Так что если арбитр будет показывать ему то, что он заслуживает, «Спартак» рискует оставаться в меньшинстве к перерыву. При этом считаю его квалифицированным футболистом. Мне он больше нравится в середине поля. Возможно, тренеры ждут, когда полностью адаптируется Абена, и тогда передвинут Литвинова повыше.

В нынешнем сезоне Литвинов провел 12 матчей за «Спартак», в которых получил 3 желтые карточки. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.