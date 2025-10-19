Видео
19 октября, 15:15

Белоус: «За какие заслуги Луис Гарсия должен возглавить «Спартак»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Луис Гарсия.
Фото Global Look Press

Бывший вице-президент «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартак» ищет нового главного тренера на европейском рынке.

 — Смущает, что в СМИ в качестве преемников Станковича фигурируют только иностранцы.

— Почему смущает?

— Разве нет достойных российских кандидатов? Посмотрите на турнирную таблицу. Первая пятерка команд. В четырех из них работают наши тренеры! Галактионов, Мусаев, Семак, Талалаев. У нас нет своей школы? Почему «Спартак» все время смотрит на Запад? Почему не рассматривает русских ребят?

— Почему?

— Болезнь богатых... Нефтяная болезнь. В «Спартаке» почему-то уверены, что только иностранцы смогут эффективно сработать. Вспоминаю времена, когда на собрании клубов РПЛ Леонид Федун на полном серьезе предложил нанять экспертов, которые проанализируют российский чемпионат. У нас что, идиоты работают? Мы сами не знаем, что у нас происходит? Мы не видим, что российские тренеры способны давать результат? Я вам уже перечислил четверых, которые лидируют в турнирной таблице.

— Сегодня появилась информация, что Кахигао договорился с бывшим тренером «Алавеса» Луисом Гарсия.

— Да Кахигао, извините меня, хоть с чертом договорится, лишь бы привести своего тренера! Тогда и он останется в клубе, продлит себе жизнь в «Спартаке». Для него это принципиальнейший момент. Другое дело — по каким критериям выбирался этот Луис Гарсия? Что он выиграл? Испанец знает российский футбол? Он тут отработает год, его уволят и выплатят неустойку еще за три года. Вот такая вот схема...

У руководства «Спартака» должны быть четкие критерии по выбору тренера. Именно четкие. А не абы что... В противном случае это опять путь в никуда. Ну вот за какие заслуги приглашают этого Гарсию? Где он работал? В «Хетафе», «Алавесе»?

— Значит, ваш прогноз таков: в следующем туре мы уже увидим отбывшего дисквалификацию Станковича на тренерской скамейке «Спартака»?

— Думаю, да. Повторюсь, сейчас никто резких движений делать не будет. Зачем? Да и кто пойдет в «Спартак» без сборов? Дураков нет. А в то, что Станкович сам уйдет в сборную Сербии, не очень-то и верится.

— Почему?

— У него западный менталитет, он умеет считать деньги.

23

  • echo2011

    Удел "Спартака"-готовить тренеров для следующих команд.Те же Эмери и Тедеско не дадут соврать.

    20.10.2025

  • AlexCS4

    Верим!

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Мне нравится Кахигао. Но Белоус тоже отличный кандидат. Поддерживаю.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Это уже другое!

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Как бы это не было обидно болельщикам ФКСМ, но Белоус полностью прав. Во всём.

    19.10.2025

  • Millwall82

    У нас что, идиоты работают?(с) недалеко от правды. Смотря на министра спорта) Самый тупой министр (и чиновник) в истории. Официально. По нему снимали "Идиократия". Предрекли еще в 2006 году.

    19.10.2025

  • Гантэр

    Только Станкович приведет Спартак к первому месту в пердиве. Дайте поработать человеку.

    19.10.2025

  • clyushnikoff

    а кто такой сейчас Спартак, не пришей не пристегни, только и живёт прошлым

    19.10.2025

  • Спартак 98

    Все кто с заслугами много просят . Так может реально пригласить обычного тренера умеющего спасать ? Тем более что самое время , и варик Раби с Ивичем уже не кажеться бредом :slight_frown:

    19.10.2025

  • DaviT MosKv

    они же востребованные футбольные менеджеры. что уж тут.

    19.10.2025

  • spar001

    сейчас чтобы возглавить Спартак не нужны никакие заслуги, не того уровня команда...

    19.10.2025

  • Веравалер

    похоже, надо брать...

    19.10.2025

  • Jean4

    Кахигао в доле, не понятно что-ли?

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Сегодня на СЭ - парад тайных фанатов "Спартака" какой-то, Геркус, Белоус и прочие заботятся о финансовом, организационном, игровом состоянии красно-белых. Пригласите Смородскую. Без нее этот форум недостаточно представителен.

    19.10.2025

  • -chouan-

    Карпин тоже не нравился

    19.10.2025

  • AZ

    Только вот после Спартака через год можно не найти уже и Балтику)))

    19.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Талалаев побежит спотыкаясь. Балтика и Спартак это все-таки разница огромная.

    19.10.2025

  • Niko McCowrey

    Бывший вице-президент «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартак» ищет нового главного тренера на европейском рынке... Айрапетян, попробуйте выяснить вопрос кто кого и где ищет в... Спартаке! Или вас туда не пускают, и номер заблокировали?

    19.10.2025

  • Slim Tallers

    А какое собачье дело ростовского до частного клуба,коим управляет Лукойл?! Недовольны Мостовые и прочие болтуны?! Есть ФНЛ,там бюджетные клубы. Пусть зарекомендуют себя,как Талалаев,тогда дадут им клубы Премьер-лиги.

    19.10.2025

  • Бен Ричардс

    За какие свои заслуги Белоус считает возможным критически обсуждать действия "Спартака" и давать советы по поиску нового главного тренера, потому что уже даже тупым должно быть понятно - Станкович не тянет?

    19.10.2025

  • Солёный

    Частная контора - где хочет, там и ищет тренера.

    19.10.2025

  • AZ

    Семак, Мусаев, Галактионов, Талалаев.))). Внимание, вопрос, кто из них пойдет сейчас в Спартак?)))

    19.10.2025

  • Тучков

    Белоуса надо назначить вместо Кахигао! Этот плрядок наведет! Малоизвестный ассистент Альба очень прилично работает в Ростове. Похоже он всю работу в Ростове и при Карпине вел.А языком трепать Белоус мастер.

    19.10.2025

    ФК Спартак (Москва)
    Луис Гарсия
    Юрий Белоус
