Белоус: «За какие заслуги Луис Гарсия должен возглавить «Спартак»?

Бывший вице-президент «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартак» ищет нового главного тренера на европейском рынке.
— Смущает, что в СМИ в качестве преемников Станковича фигурируют только иностранцы.
— Почему смущает?
— Разве нет достойных российских кандидатов? Посмотрите на турнирную таблицу. Первая пятерка команд. В четырех из них работают наши тренеры! Галактионов, Мусаев, Семак, Талалаев. У нас нет своей школы? Почему «Спартак» все время смотрит на Запад? Почему не рассматривает русских ребят?
— Почему?
— Болезнь богатых... Нефтяная болезнь. В «Спартаке» почему-то уверены, что только иностранцы смогут эффективно сработать. Вспоминаю времена, когда на собрании клубов РПЛ Леонид Федун на полном серьезе предложил нанять экспертов, которые проанализируют российский чемпионат. У нас что, идиоты работают? Мы сами не знаем, что у нас происходит? Мы не видим, что российские тренеры способны давать результат? Я вам уже перечислил четверых, которые лидируют в турнирной таблице.
— Сегодня появилась информация, что Кахигао договорился с бывшим тренером «Алавеса» Луисом Гарсия.
— Да Кахигао, извините меня, хоть с чертом договорится, лишь бы привести своего тренера! Тогда и он останется в клубе, продлит себе жизнь в «Спартаке». Для него это принципиальнейший момент. Другое дело — по каким критериям выбирался этот Луис Гарсия? Что он выиграл? Испанец знает российский футбол? Он тут отработает год, его уволят и выплатят неустойку еще за три года. Вот такая вот схема...
У руководства «Спартака» должны быть четкие критерии по выбору тренера. Именно четкие. А не абы что... В противном случае это опять путь в никуда. Ну вот за какие заслуги приглашают этого Гарсию? Где он работал? В «Хетафе», «Алавесе»?
— Значит, ваш прогноз таков: в следующем туре мы уже увидим отбывшего дисквалификацию Станковича на тренерской скамейке «Спартака»?
— Думаю, да. Повторюсь, сейчас никто резких движений делать не будет. Зачем? Да и кто пойдет в «Спартак» без сборов? Дураков нет. А в то, что Станкович сам уйдет в сборную Сербии, не очень-то и верится.
— Почему?
— У него западный менталитет, он умеет считать деньги.
echo2011
Удел "Спартака"-готовить тренеров для следующих команд.Те же Эмери и Тедеско не дадут соврать.
20.10.2025
AlexCS4
Верим!
19.10.2025
AlexCS4
Мне нравится Кахигао. Но Белоус тоже отличный кандидат. Поддерживаю.
19.10.2025
AlexCS4
Это уже другое!
19.10.2025
AlexCS4
Как бы это не было обидно болельщикам ФКСМ, но Белоус полностью прав. Во всём.
19.10.2025
Millwall82
У нас что, идиоты работают?(с) недалеко от правды. Смотря на министра спорта) Самый тупой министр (и чиновник) в истории. Официально. По нему снимали "Идиократия". Предрекли еще в 2006 году.
19.10.2025
Гантэр
Только Станкович приведет Спартак к первому месту в пердиве. Дайте поработать человеку.
19.10.2025
clyushnikoff
а кто такой сейчас Спартак, не пришей не пристегни, только и живёт прошлым
19.10.2025
Спартак 98
Все кто с заслугами много просят . Так может реально пригласить обычного тренера умеющего спасать ? Тем более что самое время , и варик Раби с Ивичем уже не кажеться бредом :slight_frown:
19.10.2025
DaviT MosKv
они же востребованные футбольные менеджеры. что уж тут.
19.10.2025
spar001
сейчас чтобы возглавить Спартак не нужны никакие заслуги, не того уровня команда...
19.10.2025
Веравалер
похоже, надо брать...
19.10.2025
Jean4
Кахигао в доле, не понятно что-ли?
19.10.2025
Алексей Мащенко
Сегодня на СЭ - парад тайных фанатов "Спартака" какой-то, Геркус, Белоус и прочие заботятся о финансовом, организационном, игровом состоянии красно-белых. Пригласите Смородскую. Без нее этот форум недостаточно представителен.
19.10.2025
-chouan-
Карпин тоже не нравился
19.10.2025
AZ
Только вот после Спартака через год можно не найти уже и Балтику)))
19.10.2025
Кариока_двойка.
Талалаев побежит спотыкаясь. Балтика и Спартак это все-таки разница огромная.
19.10.2025
Niko McCowrey
Бывший вице-президент «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартак» ищет нового главного тренера на европейском рынке... Айрапетян, попробуйте выяснить вопрос кто кого и где ищет в... Спартаке! Или вас туда не пускают, и номер заблокировали?
19.10.2025
Slim Tallers
А какое собачье дело ростовского до частного клуба,коим управляет Лукойл?! Недовольны Мостовые и прочие болтуны?! Есть ФНЛ,там бюджетные клубы. Пусть зарекомендуют себя,как Талалаев,тогда дадут им клубы Премьер-лиги.
19.10.2025
Бен Ричардс
За какие свои заслуги Белоус считает возможным критически обсуждать действия "Спартака" и давать советы по поиску нового главного тренера, потому что уже даже тупым должно быть понятно - Станкович не тянет?
19.10.2025
Солёный
Частная контора - где хочет, там и ищет тренера.
19.10.2025
AZ
Семак, Мусаев, Галактионов, Талалаев.))). Внимание, вопрос, кто из них пойдет сейчас в Спартак?)))
19.10.2025
Тучков
Белоуса надо назначить вместо Кахигао! Этот плрядок наведет! Малоизвестный ассистент Альба очень прилично работает в Ростове. Похоже он всю работу в Ростове и при Карпине вел.А языком трепать Белоус мастер.
19.10.2025