Белоус: «За какие заслуги Луис Гарсия должен возглавить «Спартак»?

Бывший вице-президент «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартак» ищет нового главного тренера на европейском рынке.

— Смущает, что в СМИ в качестве преемников Станковича фигурируют только иностранцы.

— Почему смущает?

— Разве нет достойных российских кандидатов? Посмотрите на турнирную таблицу. Первая пятерка команд. В четырех из них работают наши тренеры! Галактионов, Мусаев, Семак, Талалаев. У нас нет своей школы? Почему «Спартак» все время смотрит на Запад? Почему не рассматривает русских ребят?

— Почему?

— Болезнь богатых... Нефтяная болезнь. В «Спартаке» почему-то уверены, что только иностранцы смогут эффективно сработать. Вспоминаю времена, когда на собрании клубов РПЛ Леонид Федун на полном серьезе предложил нанять экспертов, которые проанализируют российский чемпионат. У нас что, идиоты работают? Мы сами не знаем, что у нас происходит? Мы не видим, что российские тренеры способны давать результат? Я вам уже перечислил четверых, которые лидируют в турнирной таблице.

— Сегодня появилась информация, что Кахигао договорился с бывшим тренером «Алавеса» Луисом Гарсия.

— Да Кахигао, извините меня, хоть с чертом договорится, лишь бы привести своего тренера! Тогда и он останется в клубе, продлит себе жизнь в «Спартаке». Для него это принципиальнейший момент. Другое дело — по каким критериям выбирался этот Луис Гарсия? Что он выиграл? Испанец знает российский футбол? Он тут отработает год, его уволят и выплатят неустойку еще за три года. Вот такая вот схема...

У руководства «Спартака» должны быть четкие критерии по выбору тренера. Именно четкие. А не абы что... В противном случае это опять путь в никуда. Ну вот за какие заслуги приглашают этого Гарсию? Где он работал? В «Хетафе», «Алавесе»?

— Значит, ваш прогноз таков: в следующем туре мы уже увидим отбывшего дисквалификацию Станковича на тренерской скамейке «Спартака»?

— Думаю, да. Повторюсь, сейчас никто резких движений делать не будет. Зачем? Да и кто пойдет в «Спартак» без сборов? Дураков нет. А в то, что Станкович сам уйдет в сборную Сербии, не очень-то и верится.

— Почему?

— У него западный менталитет, он умеет считать деньги.