Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:05

Белоус — об ошибке Песьякова: «Не его проблема. «Сити» может так разыгрывать, «Ростов» — нет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Песьяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал второй гол «Спартака» в ворота ростовского клуба (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

— После второго гола «Спартака» вновь будут язвить по поводу великолепной игры Песьякова ногами?

— Я в свое время, будучи генеральным директором «Ростова», приглашал Песьякова из «Томи» в нашу команду. Этот вратарь мне очень нравился. Продолжаю считать Сергея сильным голкипером. И в глобальном смысле это не его проблема, что он допустил ошибку. Тренерский штаб «Ростова» просит его так играть. Но что мы видим? Песьяков в очередной раз наступил на те же грабли. Может быть, все-таки стоит отходить этой философии игры?

— Думаете?

— Конечно. Надо исходить из тех футболистов, которые есть у тебя в команде. Разыгрывать мяч могут позволить себе в «Атлетико», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии». Там другой уровень индивидуального мастерства. В «Ростове» сложно обойтись без серьезных ошибок при таком стиле игры вратаря. Ты все время рискуешь. Так что не надо все валить сейчас на Песьякова. Лучше копнуть глубже.

— Кого бы вы выделили в составе дончан?

— Никого. Подвела реализация. В первом тайме два хороших шанса упустил Голенков. Ну забей он хотя бы один мяч — было бы легче. Байрамян тоже не попал в створ из убойной позиции. Ну как так? Камера в этот момент крупным планом показала Карпина. Так Валерий Георгиевич чуть себе харакири не сделал после удара своего полузащитника...

Евгений Чернов и&nbsp;Александр Соболев. «Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре чемпионата России-2023/24 красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а ростовчане 26 ноября примут «Пари НН».

Сергей Песьяков
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
1
Обсудить
Читайте также
Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть пост главного тренера «Наполи»
В ФФККР считают, что произвольная программа Валиевой совершенствуется
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Белоус — об Абаскале в «Спартаке»: «Сомневаюсь в его перспективах»
Леонид Федун оценил итоги первого круга для «Спартака»
Белоус — о победе «Спартака»: «Дело не в тренерском гении Абаскале, а в Промесе»
Федун — о будущем Джикии: «Он еще поможет «Спартаку»
Федун — о возможном конфликте Абаскаля и Соболева: «Видел недовольное лицо Александра»
Федун назвал важный фактор победы «Спартака» над «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонид Федун рассказал, когда посетит матч «Спартака»

Родригао считает, что нынешний «Зенит» играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов