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Сегодня, 18:35

Белоус: «Динамо» однозначно поднимется. Точно вижу бело-голубых в пятерке лидеров»

Белоус рассказал о перспективах «Динамо» в сезоне-2022/23
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Российский футбольный менеджер Юрий Белоус рассказал «СЭ» о перспективах «Динамо» в сезоне-2022/23.

— Как думаете, на каком месте «Динамо» может оказаться по итогам сезона-2022/23? 

  Мне нравится как работает тренерский штаб, как работает менеджмент. Уверен, это даст свои плоды. Уверен, что «Динамо» поднимется, однозначно. Может будет сложно, учитывая хорошую игру «Спартака», да и других, кто бьется за третье место. Но по итогам чемпионата я вижу «Динамо» точно в пятерке лидеров.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 матчей.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Белоус
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