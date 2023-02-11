0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:38

Белоус: «Слуцкий стал представителем шоу-бизнеса, не зря он летал в Турцию на пересадку волос»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус считает, что бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий превратился в представителя шоу-бизнеса.

«Откровенно говоря, нынешнего Слуцкого я знаю очень плохо. В 2004 году я брал на должность тренера в ФК «Москва» совершенно другого человека: интеллигентного, мотивированного, с горящими глазами. Он не ругался матом, не кидался на судей. Сегодняшний Слуцкий — это уже представитель шоу-бизнеса. Его последняя пикировка с Мостовым — из той же серии. За последние годы Леонид Викторович сильно изменился даже внешне. Например, у него стала гораздо богаче шевелюра. Насколько я знаю, он специально летал в Турцию для пересадки волос, отсюда такая кучерявость», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Источник: https://betonmobile.ru/belous-slutskiy-stal-predstavitelem-shou-biznesa-ne-zrya-on-letal-v-turtsiyu-na-peresadku-volos
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Лепехин: «Когда Дзюба был в «Зените», никто не мог его сдержать, он все выигрывал»
Новичок «Крыльев Советов» Писарский рассказал, почему считает Осинькина топ-тренером
Писарский: «Не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать, я доволен тем, чего уже добился»
Череда травм после отсидки закончила карьеру Мамаева. В современном футболе год без регулярных нагрузок — приговор
Непомнящий считает, что Глушаков должен стать лидером «Нижнего Новгорода»
Георгий Тигиев: «Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Думаю, он точно усилит их»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ирисметов: «Зайнутдинов с его видением футбола сможет заиграть в серии А»

Булыкин: «Время покажет, поможет ли «Локомотиву» трансфер Дзюбы. Но я вижу плюсы»