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Сегодня, 16:16

Юрий Белоус считает, что никто в «Зените» не взял на себя роль лидера

Виктория Кравченко
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Бывший руководитель «Ростова» и «Локомотива» Юрий Белоус рассказал о причинах первой осечки «Зенита» в чемпионате России.

В 5-м туре РПЛ клуб сыграл с «Химками» — 1:1.

— Бывают такие матчи. Налицо была недооценка соперника. Уж очень бойко «Зенит» начал чемпионат, без потерь очков, без пропущенных мячей, одерживал крупные победы. А тут «Химки» под ногами путаются. Естественно, возникла недооценка.

Ну и роль личности в истории. «Зенит» потерял Вендела, а в игре с «Химками» поле покинул Глушенков. Без них у петербуржцев — другая игра. В отсутствие двух ключевых футболистов никто у «Зенита» не взял на себя роль лидера, — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Химки
Юрий Белоус
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