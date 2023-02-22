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Сегодня, 19:36

Юрий Белоус считает, что после ухода Геркуса у «Торпедо» нет шансов на спасение

Алина Савинова
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Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал новость об уходе Ильи Геркуса с поста президента «Торпедо».

«Мне лучше было бы оценить работу Геркуса в «Локомотиве», а не в «Торпедо», потому что там он провел больше времени. В «Локомотиве» Геркус здорово работал, команда при нем стала чемпионом. Несмотря на некоторые сложности с тренерским штабом, он нашел общий язык. Клуб «Торпедо» потерял хорошего менеджера. Оценить работу Геркуса можно было бы, если бы он проработал там два трансферных окна. На данный момент «Торпедо» — явный аутсайдер. Если раньше я мог говорить Илье Леонидовичу и другим людям из «Торпедо», что у них есть шанс на спасение, то сегодня не могу такого сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

Сегодня, 22 февраля, стало известно о том, что Геркус покинет должность президента «Торпедо» 1 марта. На этом посту его сменит Ярослав Савин.

По итогам 17 туров «Торпедо» идет на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-posle-uhoda-gerkusa-u-torpedo-net-shansov-na-spasenie/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
Юрий Белоус
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