Белоус: «Станковичу нужен год, чтобы вернуть «Спартак» в чемпионскую гонку»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус выразил надежду, что через год главный тренер «Спартака» Деян Станкович вернет красно-белых в чемпионскую гонку.

«Будем надеяться, что Станкович и его тренерский штаб создадут предпосылки, чтобы «Спартак» вернулся в золотую гонку с «Зенитом». Для всех болельщиков это будет интересно. Пока этого не будет, нужно два-три трансферных окна, чтобы ему разобраться. Для этого Станковичу нужен год. Нельзя сразу чего-то ожидать. «Спартак» сейчас давно потерял то, что создавалось Романцевым, Бесковым и Старостиным, все потеряно. Для фанатов «Спартака» нет ничего, кроме золотых медалей», — приводит слова Белоуса Legalbet.

45-летний Станкович возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2024/25. В трех матчах под руководством серба красно-белые потерпели одно поражение (0:2 от «Оренбурга») и одержали две победы (3:1 над «Химками» и 3:0 над московским «Динамо»).