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Белоус: «Химки» в лучшем случае ждет первая лига, а в худшем — банкротство и потеря профессионального статуса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о задержках зарплат в «Химках».

14 октября стало известно, что в подмосковном клубе в течение нескольких месяцев задерживают выплату зарплат и премиальных игрокам команды.

«В «Химках» постоянно идет турбулентность. Полное отсутствие грамотных управленцев, поэтому ситуация меня не удивляет. То они наберут футболистов чуть ли не по пять человек на место, то еще что-то (смеется). Естественно, никаких денег и бюджета не хватит. Управление идет наобум Лазаря. Все происходящее в клубе — это следствие этого.

Ничего хорошего «Химки» при таком управлении не ждет. Будет потеря денег. Неясно, зачем это нужно бизнесмену, но, вероятно, ему дают какие-то преференции для бизнеса в Московской области. Поэтому он тупо финансирует, а кто должен за этим следить, просто умыли руки. Либо им просто не хватает профессионализма. «Химки» в лучшем случае ждет первая лига, а в худшем — банкротство и потеря профессионального статуса», — приводит слова Белоуса Legalbet.

«Химки» занимают 13-е место в таблице чемпионата России, набрав 8 очков в 11 матчах.

Источник: Legalbet
ФК Химки
Юрий Белоус

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