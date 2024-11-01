Борзаковский: «Станкович еще проявит себя, дайте ему поработать»

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский оценил игру красно-белых при главном тренере Деяне Станковиче.

«Пока еще только начало сезона, «Спартак» набирает форму. Уверен, что к концу сезона «Спартак» разыграется, реализует свой потенциал и будет бороться за первое место в РПЛ. Пока все не так гладко складывается для красно-белых, но игра при Станковиче все равно обнадеживает. Станкович еще проявит себя, дайте ему поработать. Не надо критиковать его после первых матчей и поражений», — цитирует Борзаковского Metaratings.ru.

«Спартак» 2 ноября сыграет с ЦСКА в гостевом матче 14-го тура РПЛ, начало встречи в 20.45 по московскому времени.