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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 14:36

Борзаковский: «Станкович еще проявит себя, дайте ему поработать»

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Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский оценил игру красно-белых при главном тренере Деяне Станковиче.

«Пока еще только начало сезона, «Спартак» набирает форму. Уверен, что к концу сезона «Спартак» разыграется, реализует свой потенциал и будет бороться за первое место в РПЛ. Пока все не так гладко складывается для красно-белых, но игра при Станковиче все равно обнадеживает. Станкович еще проявит себя, дайте ему поработать. Не надо критиковать его после первых матчей и поражений», — цитирует Борзаковского Metaratings.ru.

«Спартак» 2 ноября сыграет с ЦСКА в гостевом матче 14-го тура РПЛ, начало встречи в 20.45 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)

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