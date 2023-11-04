Борзаковский: «Абаскаль знает, что делает. Не буду его критиковать»

Олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Тяжело понять, что происходит в «Спартаке», особенно с учетом поражения от «Краснодара» в Кубке. Надо наладить игру в обороне и все будет в порядке. Абаскаль человек опытный. Я думаю, что он знает, что делает. Не буду его критиковать. Надо притереться. Да, он уже давно в команде, но нужно время, чтобы реально собрать команду», — сказал Борзаковский «СЭ».

Красно-белые идут на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 13 туров.