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Сегодня, 19:30

Борзаковский: «Абаскаль знает, что делает. Не буду его критиковать»

Борзаковский оценил работу Абаскаля в «Спартаке»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Тяжело понять, что происходит в «Спартаке», особенно с учетом поражения от «Краснодара» в Кубке. Надо наладить игру в обороне и все будет в порядке. Абаскаль человек опытный. Я думаю, что он знает, что делает. Не буду его критиковать. Надо притереться. Да, он уже давно в команде, но нужно время, чтобы реально собрать команду», — сказал Борзаковский «СЭ».

Красно-белые идут на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 13 туров.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Борзаковский
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