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Сегодня, 00:14

Дюпин: «Часто общаюсь с Козловым, хочу помочь ему не наступать на грабли»

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Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин поделился мнением о 19-летнем полузащитнике «быков» Даниле Козлове.

«Если брать Данилу, то мы рядом с ним живем, вместе ездим на тренировки. Часто с ним общаюсь, помогаю ему. Делюсь своим опытом, чтобы он не наступал на какие-то грабли в своей карьере», — цитирует Дюпина «РБ Спорт».

Дюпин и Козлов пополнили состав «Краснодара» этим летом.

После двух туров черно-зеленые располагаются на 12-м месте в таблице с двумя очками. В следующем матче команда Мурада Мусаева примет ЦСКА в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Встреча состоится 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Юрий Дюпин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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