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Сегодня, 18:10

Гаврилов: «За «Спартак», «Зенит» и «Динамо» играют не самые лучшие футболисты из Бразилии и Аргентины»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака», чемпион СССР Юрий Гаврилов оценил уровень легионеров, выступающих в чемпионате России.

«Я видел, кто играет за «Спартак», за «Зенит», за «Динамо». Это не самые лучшие игроки из Бразилии и Аргентины. Лучшие сюда не едут. Многие приезжают, понимают, что тут в футбол играть неинтересно, и покидают наш чемпионат. Они в России деградируют, опускаются на уровень тех, кто здесь играет. Когда встречаешься со слабыми командами, это неизбежно. Сильный соперник попадется — а ты уже против него не можешь играть, выработался стереотип. Так было, когда наши клубы участвовали в еврокубках. Сейчас — тем более», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров в количестве до 13 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более 8 игроков.

Источник: РБ Спорт
Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ

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