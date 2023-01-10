Юрий Гаврилов: «Отсутствие Промеса на сборах — это большой минус для команды»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о том, что нападающий Квинси Промес пропустит первый сбор московской команды в ОАЭ.

«Мы еще не знаем, по какой причине Промес не едет на сборы в ОАЭ. Если это связано с каким-то серьезным вопросом, то это потеря для «Спартака». В любом случае отсутствие Промеса на сборах — это большой минус для команды. Все-таки Квинси является основным футболистом. Есть еще другой вопрос — кем теперь заменить Промеса? Когда футболист пропускает сборы, это и для игрока плохо, и для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

В текущем сезоне РПЛ Промес провел 16 матчей за красно-белых, в которых забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач.