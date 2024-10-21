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Сегодня, 11:54

Гаврилов: «Для игрока уровня Барко нужны классные партнеры»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил игру нынешнего полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«В центре показывает работу, объем есть, но КПД маленький. Понимаю так, что для такого уровня игрока нужны классные партнеры. Его же не для того брали, чтобы он в центре бегал. Его покупали, чтобы он пасовал нападающим. За всю игру с «Краснодаром» не дал ни одной голевой передачи форварду», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

25-летний аргентинец в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». Полузащитник провел за красно-белых 14 матчей, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко

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