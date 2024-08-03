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Сегодня, 13:15

Юрий Гаврилов: «У «Спартака» только одна задача — бороться за чемпионство»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о первых матчах красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» выиграл последние два матча. Проиграли «Оренбургу», возможно, из-за давления, с «Динамо» команда сыграла более собрано. Сейчас побеждают и дай бог, чтобы так же пошло. Как связи наиграются, тогда можно сказать о стабильной игре. В «Спартаке» задача только одна: бороться за чемпионское звание», — приводит слова Гаврилова Metaratings.ru.

В трех первых матчах сезона-2024/25 «Спартак» одержал две победы (над московским «Динамо» (3:0) и «Химками» (3:1)), а также потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2). Следующий матч команда проведет 5 августа на своем поле против «Крыльев Советов».

Источник: Metaratings.ru
Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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