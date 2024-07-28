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Сегодня, 22:14

Гаврилов: «Вы уверены, что гол Барко со штрафного — это не случайность?»

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал дебютный гол Эсекьеля Барко в составе московской команды.

25-летний футболист отличился ударом со штрафного в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

«Даст ли этот гол дополнительные силы Барко? Он забил со штрафного, но я не могу сказать, что именно по этому голу можно как-то оценить уровень игры этого футболиста. Вы уверены, что это была не случайность? Лично я с игрой этого футболиста еще не знаком и не могу давать ему оценку. Если он будет постоянно так забивать, то я буду только рад, как и все болельщики «Спартака», но пока это всего лишь один гол», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» этим летом за 14 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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