Гаврилов: «Спартаку» нужно усерднее отрабатывать удары по воротам»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал результат встречи 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (0:0).

«Я не смотрел весь матч, поэтому сложно давать какую-то оценку. Говорите, что у «Спартака» было больше ударов? Этого мало для победы! Без голов победить нельзя, нельзя переоценивать эту ничью. Если у них было много моментов, но забить не смогли, то нужно усерднее отрабатывать удары по воротам. Будем надеяться, что в следующем матче ребята смогут забить «Зениту» и победить», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 11 очков и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на первом месте с 14 очками.