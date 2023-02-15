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Сегодня, 21:45

Гаврилов: «Если ты найдешь общий язык с игроками, они будут за тебя всех рвать»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал новость о том, что московский клуб продлил контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Оценивать достижения Абаскаля пока рано. Решил «Спартак» отметить его работу и продлить с ним контракт — их дело. Но надо посмотреть, каких результатов Абаскаль добьется в будущем», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Также он отметил, что современному тренеру необязательно быть хорошим футболистом в прошлом.

«Ну а взять Моуриньо? Человек тоже не играл в футбол. Организатор хороший, у него большая группа помощников. Работает в богатых клубах. Ему привозят игроков. Его задача — создать микроклимат. Если ты найдешь общий язык с игроками, они будут за тебя всех рвать», — добавил специалист.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Его новое соглашение с московским клубом рассчитано до 2025 года.

После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-ya-govoril-beskovu-sejchas-tak-igrat-ne-poluchaetsya-nado-chto-to-menyat/
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ФК Спартак (Москва)
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