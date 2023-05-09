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Сегодня, 12:39

Гаврилов — о Дуарте: «Зачем человека держать, если он не приносит пользу команде?»

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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» слова Владимира Быстрова, который раскритиковал игроков красно-белых.

«Смотря с кем сравнивать. Там же есть селекционный отдел. Они же должны за это отвечать. Есть руководство. Они тоже смотрят игроков. Нам очень сложно об этом судить. Трансфер Дуарте? Во-первых, надо посмотреть, сколько футболист провел времени на футбольном поле. Если он сидит постоянно на лавке в резерве, то понятно, что он не выдерживает конкуренцию. Надо все это проанализировать и сделать выводы. Зачем человека держать, если он не приносит пользу команде? Значит, надо что-то изменить», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

7 мая в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 3:2. Питерский клуб пятый раз подряд под руководством Сергея Семака стал чемпионом России.

Владимир Быстров
Юрий Гаврилов (футбол)
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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