Гаврилов: «Соболев приносит пользу «Спартаку». Мало ли что Радимов сказал»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова Владислава Радимова, который заявил: «Честно говоря, я вообще не понимаю, что Соболев делает в «Спартаке».

«Если Соболев играет за «Спартак» и приносит пользу команде, как он может не соответствовать? Мало ли что Радимов сказал. Это же не общественное мнение. Одному нравится один футболист, другому еще какой-нибудь. Теперь каждый будет определять, кто соответствует уровню команды или нет? Абаскаль доверяет Соболеву. Александр приносит пользу «Спартаку», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Соболев выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых отличился девятью забитыми голами и семью результативными передачами.