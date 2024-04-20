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Сегодня, 02:55

Ковалев — о крупной победе над «Ахматом»: «Просто мы выходили на эту игру, как на последний бой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Юрий Ковалев рассказал, как калининградской команде удалось разгромить «Ахмат» (7:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Просто мы выходили на эту игру, как на последний бой. Потому что нам по-любому нужна была победа. Можно сказать, что отступать было некуда. Все ведь видели наше турнирное положение в тот момент — шли на предпоследнем месте, в зоне прямого вылета. Надо было выбираться оттуда. Поэтому мы все хорошо настроились на эту игру. Каждый футболист отдавал все свои силы. И за счет этого получился такой результат», — цитируют «Известия» Ковалева.

«Балтика» в чемпионате России команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Источник: https://iz.ru/1685047/aleksei-fomin/u-nas-est-20-futbolistov-odinakovogo-urovnia
Юрий Ковалев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Балтика
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