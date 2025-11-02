Видео
2 ноября, 15:40

Ковтун: «Станкович импонирует мне как тренер. Пусть он работает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Станкович импонирует мне как тренер. Видно, как он ведет работу. Понятно, что есть внутренние вещи какие-то. Но наверное, нужно ждать решения руководства. Хочется ли мне, чтобы Станкович остался? Для меня важно, чтобы в некоторых аспектах игры были изменения. Но пусть он работает», — сказал Ковтун «СЭ».

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.

13

  • Gordon

    И причём тут Галактионов? )

    03.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Только что изгнанный с позором из очередного клуба Ковтун, безусловно, эксперт в вопросах тренерства

    02.11.2025

  • James Gang

    Ковтун явно ждёт "Спартак" в ФНЛ :)

    02.11.2025

  • -философ-

    Неужели не ясно, что я писал с сарказмом таким как Ковтун, которым нравится Станкович как тренер? Тем более, расписал его "заслуги".

    02.11.2025

  • ANTI BOMG

    ".....и ГЕНИЙ Станковича рассыпится как карточный домик"... Вроде ты сам написал?

    02.11.2025

  • -философ-

    А я что, говорю , что он гений? Вроде, совсем наоборот.

    02.11.2025

  • ANTI BOMG

    какой, нах, гений станкович? бредить не надо! гением может он был, когда играл, а как тренер- полное говнище, которое себя на Спартаке тренирует!

    02.11.2025

  • ANTI BOMG

    Мне импонирует дебил ковтун!

    02.11.2025

  • Timka1401

    ну если так рассуждать то, поболее чем Галактионов!

    02.11.2025

  • Gordon

    Он может как человек импонировать, но что он на данный момент сделал как тренер?

    02.11.2025

  • -философ-

    " Пусть он работает". Если бы Ковтун платил из своего кармана, думаю, он был бы более требователен к Станковичу как к тренеру. Убери сейчас из Спартака 2-3 ведущих футболистов, и гений Станковича рассыпится как карточный домик. Истерика , "занавеска" в воротах и броуновское движение команды - всё на что способен сей специалист.

    02.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Спросить, какую именно работу он видит у Стана, не судьба была?.. Или два вопроса - это уже слишком сложно для аффтара, не помещаются в черепной коробке? )

    02.11.2025

    Деян Станкович
    Юрий Ковтун
    ФК Спартак (Москва)
