Ковтун: «Станкович импонирует мне как тренер. Пусть он работает»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Станкович импонирует мне как тренер. Видно, как он ведет работу. Понятно, что есть внутренние вещи какие-то. Но наверное, нужно ждать решения руководства. Хочется ли мне, чтобы Станкович остался? Для меня важно, чтобы в некоторых аспектах игры были изменения. Но пусть он работает», — сказал Ковтун «СЭ».

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.