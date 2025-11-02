Ковтун: «Станкович импонирует мне как тренер. Пусть он работает»

2 ноября, 15:40
Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
«Станкович импонирует мне как тренер. Видно, как он ведет работу. Понятно, что есть внутренние вещи какие-то. Но наверное, нужно ждать решения руководства. Хочется ли мне, чтобы Станкович остался? Для меня важно, чтобы в некоторых аспектах игры были изменения. Но пусть он работает», — сказал Ковтун «СЭ».
Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.
После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.
