Певец Лоза: «Идеальный тренер для «Спартака» — экс-спартаковец. Станкович будет ставить югославский футбол»

Певец, композитор и болельщик «Спартака» Юрий Лоза поделился с «СЭ» мнением о перспективах красно-белых в сезоне-2024/25.

«Каждый год от «Спартака» ждут больших побед. Титул народной команды обязывает ставить высокие цели. С каждым сезоном болельщики верят в чемпионство, но этого не происходит. Всегда говорил, что идеальный тренер для «Спартака» — это бывший спартаковец. Деян Станкович будет ставить югославский футбол, или тот футбол, которому он привык. Гус Хиддинк пришел и поставил голландский футбол. Первые два-три тура покажут, на что может рассчитывать «Спартак». Любая интрига жива до того, как начался матч», — сказал Лоза «СЭ».

«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом».