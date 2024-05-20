Лоза — об уходе Джикии из «Спартака»: «Семь лет — большой срок. Настоящий капитан!»

Певец, композитор и болельщик «Спартака» Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана красно-белых Георгия Джикии из команды.

«Все когда-нибудь уходят. Георгий последнее время был не в самой лучшей форме. Возраст тоже берет свое. Нет людей, которые всегда были в форме и на пике своих возможностей. Не могу оценивать деятельность руководства «Спартака», чтобы рассуждать, почему клуб так прощается с капитанами. Человек семь лет играл в «Спартаке»! Это большой срок. Настоящий капитан! У нас мало тех футболистов, кто задерживается в клубах на такой долгий срок», — сказал Лоза «СЭ».

18 мая стало известно, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступает за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.