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29 марта, 11:24

Нагорных о поражении «Локомотива» от «Крыльев Советов»: «От имени клуба и команды хотелось бы извиниться за результат»

Артем Бухаев
Корреспондент
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных
Юрий Нагорных.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

«От имени клуба и команды хотел бы извиниться перед болельщиками за результат вчерашнего матча. Пока мы никак не можем преодолеть историю под названием пауза на сборные. Возобновление после паузы дается команде тяжело. Хотя через несколько игр команда сыгрывается. Вчера был тот день, когда у команды не получилось практически ничего. Но в этой ситуации нужно делать выводы, работать дальше.

Спорт — это постоянно меняющаяся сфера нашей жизни. Главное, не раскисать и идти дальше. Команда уже вернулась на базу, сегодня проведет восстановительную тренировку. С Михаилом Михайловичем (Галактионовым) с утра мы на связи. Хотел бы попросить наших болельщиков поддержать команду. Иногда бывают такие матчи, такие моменты — важно, чтобы все были вместе в таких ситуациях. Впереди важные матчи», — сказал Нагорных «СЭ».

«Крылья Советов» (22 очка) одержали первую победу с декабря и поднялись на десятое место в РПЛ. «Локомотив» (40) остается четвертым в турнирной таблице.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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