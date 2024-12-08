Нагорных о ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Уходим на зимний перерыв с высоко поднятой головой»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» ничью команды в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Сегодня команда приложила максимум усилий, сыграла очень дисциплинированно, ответственно. Продемонстрировала, что у команды есть большой потенциал. На зимний перерыв уходим не то, что с надеждой, а с высокой поднятой головой. Уходим в подготовку, чтобы продолжить борьбу в весенней части чемпионата», — сказал Нагорных «СЭ».

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). Москвичи с 35 очками занимают пятую строчку.