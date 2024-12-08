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Сегодня, 22:35

Нагорных о ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Уходим на зимний перерыв с высоко поднятой головой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» ничью команды в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Сегодня команда приложила максимум усилий, сыграла очень дисциплинированно, ответственно. Продемонстрировала, что у команды есть большой потенциал. На зимний перерыв уходим не то, что с надеждой, а с высокой поднятой головой. Уходим в подготовку, чтобы продолжить борьбу в весенней части чемпионата», — сказал Нагорных «СЭ».

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). Москвичи с 35 очками занимают пятую строчку.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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