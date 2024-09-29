Нагорных: «Лучший игрок в дерби — это Илья Самошников»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Лучший игрок в дерби — это Илья Самошников. Игра очень сложная, «Спартак» — это «Спартак», что тут говорить, топовая команда нашего чемпионата, очень сильно укрепившаяся в межсезонье. Кого бы еще особо выделил, это Илью Лантратова, который в очень нужный момент выручил команду. Но и, конечно, гол Дмитрия Воробьева, который поставил точку в этом дерби», — цитирует ТАСС Нагорных.

«Локомотив» с 24 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» — 16 очков и 6-я строчка.