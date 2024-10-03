Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:38

Нагорных — об увеличенных премиальных за победу над «Спартаком»: «Все премиальные прописаны у нас по контракту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что команда получила увеличенные премиальные за победу над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

— Правда ли, что премиальные были увеличены в 4 раза?

— Не могу на этот вопрос ответить, это дело клуба. Все премиальные прописаны у нас по контракту, — цитирует «РБ Спорт» Нагорных.

— То есть были 300 тыс. за победу, а увеличили до 1,2 млн.

— Не отвечу вам на этот вопрос.

«Локомотив» набрал 24 очка за 10 туров и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Илья Самошников и&nbsp;Жерзино Ньямси. Источник: Игроки «Локомотива» получили четырехкратные премиальные за победу над «Спартаком»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Нагорных

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Троих фигурантов дела о теракта в «Крокусе» обвинили в подготовке к еще одной атаке
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Арбитра из Италии отстранили от работы в Лиге чемпионов
Вандалы разрушили аллею памяти Владимира Жириновского в Воронеже
Сегодня
Вчера
Неделя