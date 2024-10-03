Нагорных — об увеличенных премиальных за победу над «Спартаком»: «Все премиальные прописаны у нас по контракту»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что команда получила увеличенные премиальные за победу над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

— Правда ли, что премиальные были увеличены в 4 раза?

— Не могу на этот вопрос ответить, это дело клуба. Все премиальные прописаны у нас по контракту, — цитирует «РБ Спорт» Нагорных.

— То есть были 300 тыс. за победу, а увеличили до 1,2 млн.

— Не отвечу вам на этот вопрос.

«Локомотив» набрал 24 очка за 10 туров и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.