Сегодня, 07:38
Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что команда получила увеличенные премиальные за победу над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.
— Правда ли, что премиальные были увеличены в 4 раза?
— Не могу на этот вопрос ответить, это дело клуба. Все премиальные прописаны у нас по контракту, — цитирует «РБ Спорт» Нагорных.
— То есть были 300 тыс. за победу, а увеличили до 1,2 млн.
— Не отвечу вам на этот вопрос.
«Локомотив» набрал 24 очка за 10 туров и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.