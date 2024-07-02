Нагорных о критике в адрес «Локомотива»: «Мы не источник для обогащения непонятно за что»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на критику в адрес московской команды.

Ранее агент Вадим Шпинев заявил, что «Локомотив» скоро будет бороться за выживание в чемпионате России.

«Локомотив» сегодня не средняя команда. Последний результат в чемпионате России — четвертое место с четырьмя очками от первого места. Тот, кто говорит, что из «Локомотива» хотят сделать среднюю команду, наверное, на протяжении многих лет привыкли получать из клуба очень многое — то, что сегодня мы не хотим отдавать на воздух. Не хотим обогащать кого-то непонятно за какие заслуги. Мы хотим, чтобы средства работали на развитие молодых игроков и российского футбола, а также игры «Локомотива». «Локомотив» — это не источник обогащения, как кто-то хотел бы его видеть», — сказал Нагорных «СЭ».

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.