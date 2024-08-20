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Сегодня, 20:15

Нагорных: «Вопроса Баринова и «Алавеса» сегодня в повестке нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Дмитрия Баринова.

«Вопроса Баринова и «Алавеса» сегодня нет на повестке. Сейчас мы никого не готовы отпускать», — сказал Нагорных «СЭ».

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». На его счету 222 матча за основную команду железнодорожников, в которых он забил 10 мячей и сделал 17 результативных передач.

Контракт полузащитника рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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