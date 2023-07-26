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Сегодня, 10:48

Нагорных: «Пиняев — наш игрок. Сегодня некорректно говорить о каких-то шорт-листах»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Сергея Пиняева.

По информации «РБ Спорт», Пиняев вошел в шорт-лист «Зенита» в качестве возможной замены Малкому.

«Мне неизвестно, кто находится в каких-то шорт-листах. Пиняев — наш игрок. Считаю, некорректно сегодня вести разговоры о каких-то шорт-листах. Если у кого-то есть предложение, то по всем футбольным правилам клуб должен выйти на клуб», — сказал Нагорных «СЭ».

18-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 12 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.

По итогам сезона РПЛ-2022/23 Пиняев был признан лучшим молодым футболистом по версии тренеров и капитанов команд лиги.

Малком Филипе (Малком)
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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