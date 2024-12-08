Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Хочу пожелать болельщикам сохранить веру в команду и в следующем году»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» поблагодарил болельщиков железнодорожников за поддержку в 2024 году.

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за ту поддержку, которую наша команда ощущала на домашних матчах, выездных и московских дерби. Мы благодарны нашим болельщикам — они очень активные, яркие, требовательные. Такими они и должны быть. Большое спасибо за то, что они болеют и верят в команду. Хочу пожелать им сохранить эту веру в команду и в следующем году», — сказал Нагорных «СЭ».

После 18 туров «Локомотив» с 35 очками занимает пятую строчку в РПЛ.