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Сегодня, 22:25

Нагорных — о Дзюбе: «Все, что не противоречит его контракту — его личное дело»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о деятельности нападающего команды Артема Дзюбы за пределами футбольного поля.

— Прежде всего наша работа по взаимодействию с футболиста строится в рамках нашей профессиональной деятельности. Поэтому мы с Артемом взаимодействуем, как с профессиональным футболистом. Если он не пропускает тренировок, участвует в той деятельности, которую подразумевает его контракт профессионального футболиста, то все, что находится за рамками и не противоречит его контракту — его личное дело, — сказал Нагорных.

В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

Игор Вуячич потрепал Артема Дзюбу за&nbsp;ухо. Дзюбу потрепали за ухом: «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином»

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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