Сегодня, 11:25
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о том, нужно ли проводить реформу РПЛ.
— Пока мы не видели все эти схемы, рано говорить. Будем обсуждать.
— Тот формат, который сейчас...
— Классический формат. Он был принят в момент, когда мы были частью европейского футбола. Ситуация меняется, наверное, мы тоже должны. Поэтому будем все вместе обсуждать, смотреть, что эффективно для нашего футбола. Такое решение и будем принимать.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.