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Сегодня, 12:50

Нагорных: «Спортивное общество «Локомотива» одно из самых организованных и структурированных»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поздравил болельщиков с 89-летием спортивного общества.

«Спортивное общество «Локомотива» сегодня — одно из самых организованных, структурированных и рабочих. Структуры общества работают в 16 регионах, 16 доступных подразделений, больше 150 человек работает непосредственно в обществе, более трехсот тысяч человек объединяет общество «Локомотив»: любители спорта, профессиональные спортсмены, в том числе девять профессиональных клубов в разных видах спорта. Наше общество на хорошем ходу и переживает качественный этап развития, и я уверен нормально подойдет к своему юбилею через год, к 90-летию», — сказал Нагорных.

Дарик Агаларов

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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