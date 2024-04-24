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Нагорных — о победе над «Пари НН»: «Характер и самоотдача — это сегодняшний «Локомотив». Самый лучший единый коллектив!»

Нагорных отреагировал на победу «Локомотива» над «Пари НН»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» победу над «Пари НН» (3:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Трудный матч, много спорных, на мой взгляд решений. Но наши парни, команда «Локомотив» приехали в Нижний Новгород за тремя очками, бились до конца и заслуженно победили! Хочу поздравить всю команду: игроков, тренеров, врачей! Характер и самоотдача — это сегодняшний «Локомотив»! Единый коллектив, самый лучший! Спасибо команде! Спасибо нашим болельщикам! Очень нужные три очка, идем дальше», — сказал Нагорных «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

«Локомотив» (41) вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Юрий Нагорных
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