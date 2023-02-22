Нагорных: «Ларин специалист высокого уровня. Он еще сделает много хорошего для российского футбола»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.

«Ситуация с Лариным? Сегодня нам забил гол выпускник школы «Чертаново». Приговор вступил в законную силу. Я не могу комментировать решение суда. Ларин специалист высокого уровня. Уверен, он сделает еще много хорошего для российского футбола», — сказал Нагорных.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.