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22 февраля, 23:43

Нагорных: «Ларин специалист высокого уровня. Он еще сделает много хорошего для российского футбола»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.

«Ситуация с Лариным? Сегодня нам забил гол выпускник школы «Чертаново». Приговор вступил в законную силу. Я не могу комментировать решение суда. Ларин специалист высокого уровня. Уверен, он сделает еще много хорошего для российского футбола», — сказал Нагорных.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

ФК Локомотив (Москва)
Николай Ларин
Юрий Нагорных
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