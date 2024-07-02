Нагорных: «Локомотив» предлагает сотрудничество Гильерме в другом качестве после завершения карьеры»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» прокомментировал уход вратаря Маринато Гильерме из команды.

«Было достаточно давно известно, что контракт Гильерме предлагаться не будет. Маринато — часть «Локомотива», диалог с ним не закончен — но не в качестве футболиста. Клуб хотел бы продолжить с ним работу в новой роли. Но он еще сам не принял решение — так что к этому диалогу клуб и Гильерме придут немного позднее. «Локомотив» воздаст все почести и уважение Маринато, в этом даже сомневаться не надо. Это настоящая легенда клуба. И я, и наши болельщики относятся к нему с глубочайшим уважением. Думаю, не будет никаких взаимных обид. Клуб предлагает сотрудничество в другом качестве после завершения карьеры — Гильерме сам должен принять решение. Продолжить карьеру в качестве футболиста «Локомотива» уже не получится — клуб выбрал вектор развития в сторону молодых футболистов», — сказал Нагорных «СЭ».

38-летний вратарь выступал за московский клуб с 2007 года. Он провел за «Локомотив» 383 матча, пропустил 385 мячей и 143 раза отыграл на ноль.

С «Локомотивом» Гильерме становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок страны и один раз становился победителем Суперкубка.