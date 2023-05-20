20 мая, 17:04
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем некоторых футболистов железнодорожников.
— Около 2000 билетов было продано в Воронеже. Это очень низкий показатель...
— Это очень плохо. Мы бы хотели, чтобы наши болельщики возвращались. Было продано порядка 8 000 билетов, по моей информации. На этой неделе мы предприняли определенные изменения в коммерческом блоке. Мы хотим, чтобы работа по привлечению болельщиков была более целенаправленна, акцентирована.
— У вас очень много «немых» футболистов. Никто не разговаривает в микст-зоне.
— Видимо, они очень сосредоточены. Видимо, пока не до конца понимают, что очень важно давать журналистам комментарии.
— Как здоровье Артема Дзюбы?
— Артем восстанавливается. Все идет по плану.
— Не будет такого, что мы увидим его в Казани?
— В Казани мы его не увидим. Наши переговоры находятся на финишной прямой.
— Вы видите в инсайдах руку агента Артема?
— Нет. Вижу в этих инсайдах из вне.
— Вы не видите проблемы в работе медслужбы?
— Не вижу. Мы сегодня обладаем лучшими специалистами в стране.
— Можете рассказать про будущее Изидора?
— Он прекрасно себя проявил. Наверно, в ближайшее время мы ответим на ваш вопрос.
— А Баринов останется?
— С агентом Баринова переговоры подходят к завершению.
— Весной «Локомотив» показывает отличные результаты. Будут ли премиальные?
— Я зашел в раздевалку ровно один раз. Это было после игры с «Краснодаром». Когда команда действительно заслужила, чтобы получить премиальные.
— Вы говорили про Сильянова. С остальными арендованными такие же планы?
— Мы планируем пригласить ребят на первый сбор, чтобы посмотреть их состояние.
«Локомотив» находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 28 матчей.