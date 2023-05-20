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20 мая, 17:04

Нагорных — о контракте Дзюбы: «Наши переговоры находятся на финишной прямой»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем некоторых футболистов железнодорожников.

— Около 2000 билетов было продано в Воронеже. Это очень низкий показатель...

— Это очень плохо. Мы бы хотели, чтобы наши болельщики возвращались. Было продано порядка 8 000 билетов, по моей информации. На этой неделе мы предприняли определенные изменения в коммерческом блоке. Мы хотим, чтобы работа по привлечению болельщиков была более целенаправленна, акцентирована.

— У вас очень много «немых» футболистов. Никто не разговаривает в микст-зоне.

— Видимо, они очень сосредоточены. Видимо, пока не до конца понимают, что очень важно давать журналистам комментарии.

— Как здоровье Артема Дзюбы?

— Артем восстанавливается. Все идет по плану.

— Не будет такого, что мы увидим его в Казани?

— В Казани мы его не увидим. Наши переговоры находятся на финишной прямой.

— Вы видите в инсайдах руку агента Артема?

— Нет. Вижу в этих инсайдах из вне.

— Вы не видите проблемы в работе медслужбы?

— Не вижу. Мы сегодня обладаем лучшими специалистами в стране.

— Можете рассказать про будущее Изидора?

— Он прекрасно себя проявил. Наверно, в ближайшее время мы ответим на ваш вопрос.

— А Баринов останется?

— С агентом Баринова переговоры подходят к завершению.

— Весной «Локомотив» показывает отличные результаты. Будут ли премиальные?

— Я зашел в раздевалку ровно один раз. Это было после игры с «Краснодаром». Когда команда действительно заслужила, чтобы получить премиальные.

— Вы говорили про Сильянова. С остальными арендованными такие же планы?

— Мы планируем пригласить ребят на первый сбор, чтобы посмотреть их состояние.

«Локомотив» находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 28 матчей.

Артем Дзюба
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Юрий Нагорных
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