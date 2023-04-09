Нагорных: «Нам приятно и полезно, что Дзюба с нами»

9 апреля, 23:25
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре форварда железнодорожников Артема Дзюбы.
— Не боитесь, что по окончании сезона Дзюбу кто-то уведет, если не продлите контракт сейчас?
— «Локомотив» — боевая единица, Артему нравится находиться в нашем клубе. И нам приятно и полезно, что Дзюба с нами. Ему нравится тренировочный процесс, команда.
— Можно ли его назвать самым низкооплачиваемым игроком «Локомотива»?
— Не хотел бы вдаваться в подробности, но по месячной заработной плате он находится на среднем уровне.
В феврале этого года Дзюба подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона.