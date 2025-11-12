Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива»

hovawart645 Ты обычный тупой питерский сектант... 13.11.2025

Andrey Konyakhin СЭ и д и о т ы! 12.11.2025

2165 Читаешь эти вбросы...может через каждые три тура устраивать ротацию тренеров в командах? По кругу или по принципу тренера команды лидера менять на тренера последней команды, второе место на пятнадцатое и т.д. К концу чемпионата почти все будут рядом,и все решит последний тур). Вот радость будет в отделе футбола) 12.11.2025

huikin Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить! 12.11.2025

Микола Питерский он садыговец, а его пока отстранили от футбола 12.11.2025

Микола Питерский Хм... Сейчас 30 минус 4 как ты сам признался вами украденных. итого 26. Пятое место, однако, получается 12.11.2025

Микола Питерский А по злому как7 12.11.2025

Микола Питерский Ну раз опроверг значит точно уйдет 12.11.2025

vladmad_75 Надеюсь, что это правда и Галактионов не как эстонаская прости.тутка. 12.11.2025

П_о_в_а_р Эээ, блина... Он так то спартаковец, а там тренера нема. 12.11.2025

spar001 не забанили... аднака:grin: 12.11.2025

Adiоs Amigos R Было уже: Черчесова могут позвать в «Локомотив», если Борис Ротенберг станет новым генеральным директором (СМИ). 12.11.2025

Рабинеришко купе? шикарно живете. плацкарт у туалета отменить 12.11.2025

bondcska2013 и отменить купе у туалета , заколотить на.... 12.11.2025

Valekka Рассматривать можно и Незнайку с Пончиком,в этом нет ничего дурного.Когда год назад Динамо договорилось с Карпиным в Декабре и он ушёл из Ростова якобы "устав" от совместительства и "подсидел" Личку,я тогда написал,что желаю ему такого же,а Динамо-сожалеть о содеяном! И вот оно передо мной-явление справедливости.Ничего личного против Карпина,но как аукнется-так и отзовётся.Футбольный Бог иногда очень справедлив!! 12.11.2025

Lars Berger Юран: "Готов возглавить "Локомотив". Нужно наладить дисциплину, биться за каждое купе и плацкарту". 12.11.2025

No Name 4 Почему Нагорных еще не сидит в тюрьме за допинговые истории Сочи-2014?? Мы ничего не забудем! 12.11.2025

Haiaxi Судя по заголовку, скоро попрут Михалыча. 12.11.2025

welkom1111 Проспись!..."Агитируют и оббирают" ЗДЕСЬ, при этом не плохо зарабатывая.... 12.11.2025

Sergey Ivanov ..в случае если Михалыч не выиграет в 1 туре сезона 2026/27 12.11.2025

spar001 а зачем Мих Миху менять 4-ое место на 10-е?:grin:... 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР МИХ МИХ! 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Он может стать хорошим сомелье или барменом! 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР За...ал он уже всех. Пора уже гнать из команды вслед за Станком, с таким составом и бюджетом лишь 4 место! 12.11.2025

Алексей Х Не торопился бы товарищ Нагорных)) Там новый эффективный менеджер может считать иначе)) 12.11.2025

Redis_redisich Так стоп! И даже Черчесова в списке кандидатов нет? 12.11.2025

alexb2025personal А как там с Челестини? Только сняли Станковича, сразу написали о Карпине. Теперь о Галактионове. Напишите и о Челестини. Как у него с отставкой? 12.11.2025

AlAr Галактионов перейдёт в тот клуб, куда его пригласят, обратившись к нему "Михаил Михайлович"))) 12.11.2025

Степочкин А чего Мусаева никто не агитирует в Спартак? Мусаев же чемпион! Или Краснодар это другое и "Галицкого жалко"(с)? Задрали уже побираться и оббирать чужие команды Ждите окнончания сезона или ищите в другом чемпионате. 12.11.2025

Cб.Антарктиды Изначально было понятно что ММГ персонаж ниочем,да и вообще в рос футболе нет людей способных на что-либо... Кто будет брать за все это ответсвтенность непонятно... ПОРА МЕНЯТЬ СИСТЕМУ КАРДИНАЛЬНО!!! Слава Руси и героям Слава! 12.11.2025

Serjeapple Мдааа... Ждём новости, что Локо рассматривает Черчесова в случае ухода Михалыча. 12.11.2025

Cб.Антарктиды Инсинуация — это клевета, преднамеренное сообщение ложных, порочащих сведений с целью опорочить кого-либо, которая подается не прямо, а намеками 12.11.2025

hovawart645 Пусть работает спокойно до конца сезона. А там посмотрим. Если бы не 4 украденных очка, мы бы были на первом. 12.11.2025

Александр. до 23.11 потом на выход)) 12.11.2025

Ратель Сёмин уже не торт, разницы, с кем болтаться между тройкой и шестёркой нет. Дайте Михал Михалычу поработать до обзаведения портфелем)) 12.11.2025

тихоновнавсегда Да и хорошо!!! 12.11.2025

mikeV Так никого не останется... 12.11.2025

mikeV СЭ запугал всё РПЛ - владельцы и директора клубов ломанулись подтверждать своих тренеров :):) Во потеху устроили! 12.11.2025

oleg ves Прям лозунг в стиле СССР: "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!" 12.11.2025

тихоновнавсегда Бухаев!Иди в другую профессию!Это я пока по доброму! И забери с собой весь этот сброд...Думаю фамилии знаешь! 12.11.2025

тихоновнавсегда СЭ!Вы желтуха!!!!Блядь противно вас читать...Сказочные долбоебы.... 12.11.2025