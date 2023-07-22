Нагорных: «Мы сделаем мероприятие в сентябре, когда игроки будут общаться с нашими болельщиками»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб намерен сделать в сентябре встречу футболистов команды с болельщиками.

— Вы сказали про встречу с болельщиками, но сейчас не провели ее. Каждый раз, когда выходят футболисты, а люди просто хотят с ними сфотографироваться, все время приходят охранники и максимально быстро уводят их в дорогостоящие автомобили. Почему не сделать здесь некий уголок болельщика, чтобы как вы... Вы же тоже спешите, но вы останавливаетесь и разговариваете. Почему футболисты не могут уделить время людям, которые содержат клуб? Хотя бы несколько минут?

— Игроки уделят время. Мы сделаем для этого мероприятие.

— После каждого матча такая проблема.

— После каждого матча не надо это делать, потому что это общение не предусмотрено никаким регламентом.

— Даже Лионель Месси может позволить себе остановиться.

— Мы сделаем мероприятие в сентябре, когда игроки будут общаться с нашими болельщиками. Например, две или три недели назад, на празднике, посвященном столетию московского спорта, Артем Дзюба в «Лужниках» и фотографировался, и подписывал автографы, и участвовал в ток-шоу.

— Это можно только приветствовать. В то же время, мы его чаще видим на его ток-шоу на других платформах.

— Это вы видите.

— Это очень популярно, миллионы просмотров, а вы не видели ни одного... Что вы смотрите на YouTube?

— Ничего не смотрю.

— Российские клубы стараются проводить товарищеские матчи с командами, заключают соглашения о сотрудничестве. «Локомотив» планирует такое с иностранными командами?

— Куда в график стартовавшего чемпионата и Кубка можно вставить товарищеские матчи?

— Во время паузы на игры сборных.

— На эту паузу мы сделаем здесь мероприятие для болельщиков, как и обещали. Что такое клуб? Клуб — это сообщество людей, увлеченных определенной историей, в частности, футболом и «Локомотивом». Мы проведем большое мероприятие, будут игры основной команды с молодежной командой и ЮФЛ. Будет большой матчдэй. Мы проведем массу активностей для тех, кто приходит, приезжает и болеет за клуб. Здесь будут конкурсы и розыгрыши, автограф-сессии, общение с игроками. Мы используем паузу, чтобы еще больше укрепить коллектив.

— «Локомотиву» интересно соглашение с клубами, чтобы проводить с ними товарищеские матчи и проверять свой уровень?

— Сегодня та сетка, которая существует, должна функционально и физически позволить нам ее пройти. Что бы то ни было, дополнительно привнесенное в этот график, думаю, что ни одному из клубов РПЛ это не по силам.