Нагорных о встрече с Геркусом: «На сегодняшний день его возвращение в клуб не рассматривается»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что железнодорожники не рассматривают вариант с возвращением бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса.

«Именно в тот период, когда Илья Леонидович был генеральным директором «Локомотива», я входил в состав совета директоров. Мы регулярно контактировали и обсуждали различные вопросы. Поэтому, когда он позвонил и попросил о встрече, я не увидел в этом ничего необычного. Мы встретились и обменялись впечатлениями о текущем состоянии российского клубного футбола. На сегодняшний день его возвращение в «Локомотив» не рассматривается», — приводит слова Нагорных Sport24.

Владимир Леонченко занимает пост гендиректора «Локомотива» с конца декабря 2020 года, сменив Василия Кикнадзе. На данный момент московский клуб (25 очков) занимает 11-е место в таблице РПЛ.