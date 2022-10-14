Нагорных выбран председателем совета директоров «Локомотива», Плутник подал в отставку

Юрий Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива», сообщает пресс-служба московского клуба 14 октября.

Ранее Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

8 октября московский клуб также покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн из-за неудовлетворительных результатов команды. 13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.

Завтра, 15 октября, железнодорожники сыграют с «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.