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Сегодня, 16:35

Юрий Окрошидзе назначен тренером вратарей «Черноморца»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Юрий Окрошидзе назначен тренером вратарей клуба «Черноморца», сообщает пресс-служба питерской команды.

Окрошидзе присоединится к тренерскому штабу Константина Зырянова, который стал главным тренером команды из Новороссийска в октябре 2022 года.

Ранее он работал в должности тренера вратарей дублирующего состава «Зенита», в сезоне-2013/14 входил в тренерский штаб «Томи». В 2014 году стал тренером вратарей «Зенита» — 2, а с 2018 года начал работать с молодежной командой сине-бело-голубых.

Источник: ФК «Зенит»
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