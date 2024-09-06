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Первак: «За никакущего, на мой взгляд, Соболева почти столько же отдали, сколько предлагают за Кордобу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в стан красно-белых.

«Для более разносторонней тактики Кордоба, конечно, нужен «Спартаку». Команде не помешает настоящий центральный нападающий, которого сейчас в составе красно-белых нет. Нужен человек умеющий играть головой. Поэтому было бы интересно видеть Кордобу в «Спартаке». Он — один из лучших форвардов по прошлому сезону. Не переплачивает ли «Спартак» за 31-летнего игрока, у которого заканчивается контакт? За никакущего, на мой взгляд, Соболева почти столько же отдали, поэтому, наверное, нет», — приводит Legalbet слова Первака.

Контракт Кордобы и «Краснодара» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.

За «Краснодар» нападающий выступает с 2021 года. На его счету 91 матч, 46 голов и 22 результативные передачи.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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