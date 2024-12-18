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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 07:48

Первак: «Не удивлюсь, если Зиньковский окажется в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак не исключил переход нападающего красно-белых Антона Зиньковского в ЦСКА.

«Локомотив», видимо, хочет соединить несколько ребят, которые раньше вместе занимались, — Зиньковский, Пиняев, Сарвели. Может, клуб не против такое сделать.

Зиньковский может оказаться и в других топ-клубах РПЛ. Надо смотреть, у кого нехватка полузащитника такого плана. Я не удивлюсь, если Зиньковский окажется в ЦСКА. Чего такого-то? Я вообще ничему не удивляюсь уже. Давно прошли вoйны между «Спартаком» и ЦСКА. Совершенно нечему удивляться», — цитирует Legalbet Первака.

Источник: Legalbet
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Антон Зиньковский
Юрий Первак
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