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Первак: «В Тушине выкуплено 218 гектаров земли. Целый микрорайон. Из них под стадион лишь пять гектаров ушло»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», ответил на вопрос — за сколько Леонид Федун продал клуб и стадион.

— Вы серьезный бизнесмен. Представляете порядок цифр — за сколько Федун продал клуб и стадион?

— Никто вам этого не скажет. Мы не знаем главного — было ли тут участие первого лица.

— Алекперова?

— Да. А если было, в каких пропорциях. Предполагаю, что всё строили вдвоем. В Тушине выкуплено 218 гектаров земли. Целый микрорайон. Как вам цифра?

— Колоссально.

— Из них под стадион лишь пять гектаров ушло. Как вы считаете, участвовал во всем этом Алекперов?

— Наверняка.

— Думаю, не один Алекперов с Федуном. Еще аффилированные к ним. Которых мы не знаем. Все закольцовано в одну схему. Ну и нужно ли нам гадать? Если вы за Федуна тревожитесь — не стоит!

— Полагаете?

— Ему денег надолго хватит.

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Юрий Первак
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