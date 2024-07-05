Первак: «В Тушине выкуплено 218 гектаров земли. Целый микрорайон. Из них под стадион лишь пять гектаров ушло»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», ответил на вопрос — за сколько Леонид Федун продал клуб и стадион.
— Вы серьезный бизнесмен. Представляете порядок цифр — за сколько Федун продал клуб и стадион?
— Никто вам этого не скажет. Мы не знаем главного — было ли тут участие первого лица.
— Алекперова?
— Да. А если было, в каких пропорциях. Предполагаю, что всё строили вдвоем. В Тушине выкуплено 218 гектаров земли. Целый микрорайон. Как вам цифра?
— Колоссально.
— Из них под стадион лишь пять гектаров ушло. Как вы считаете, участвовал во всем этом Алекперов?
— Наверняка.
— Думаю, не один Алекперов с Федуном. Еще аффилированные к ним. Которых мы не знаем. Все закольцовано в одну схему. Ну и нужно ли нам гадать? Если вы за Федуна тревожитесь — не стоит!
— Полагаете?
— Ему денег надолго хватит.