Первак: «Когда пришел в «Спартак», обнаружил на балансе 73 футболиста. Многих купили в складчину. 70 процентов давал Федун, 30 — Червиченко»

Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», предположил, что даже после продажи клуба и стадиона Леонид Федун не отбил свои расходы на «Спартак».

— Отбил Федун свои расходы на «Спартак»?

— Да вы что? Нереально! Надо высчитывать бюджет за каждый год. Прикидывать, сколько ушло на футболистов, сколько украли, сколько в воздухе растворилось.

— Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко уверял, что при продаже клуба все отбил. Остался в плюсе.

— Был период, когда Червиченко с Федуном владели «Спартаком» вместе. У одного 30 процентов, у другого — 70. За этот отрезок можно было заработать на всю оставшуюся жизнь.

— Неужели?

— Я когда пришел в клуб, обнаружил на балансе 73 футболиста. Многих купили в складчину. 70 процентов давал Федун, 30 — Червиченко. Представляете перспективы? Уф! Называешь цену — пять миллионов. Федун дает 70 процентов. Ну и?

— Ну и?

— Большие возможности сделать так, что футболист для тебя окажется бесплатным. Да еще и заработаешь на продаже. Схема — боже мой! Всё на бумажках, никакой бухгалтерии.